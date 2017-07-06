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Карпов: какую-то глупость запустили, что Каспаров возвращается в шахматы

6 июля 2017, четверг. 14:21. Другие

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал информацию, что 13-й чемпион мира Гарри Каспаров принял решение возобновить карьеру после 12-летнего перерыва. 54-летний гроссмейстер, который удерживал звание чемпиона мира с 1985 по 1993 год, получил специальное приглашение от организаторов этапа Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе (США).

«Он уже играл в турнире в Сент-Луисе в прошлом году, поэтому возвращение — это громко сказано. И он хорошо играл, молодец. Неожиданность ли это? О чём вы говорите? Какую-то глупость запустили, что он возвращается в шахматы. Он уже играл в Сент-Луисе, и играл неплохо. Поэтому когда говорят о возвращении, я не понимаю, о чем идёт речь.

Я думаю, что в блиц он, наверное, по-прежнему играет неплохо. Хотя где-то навыки могут и пропадать, если он не тренируется. В рапиде тоже, а в классике ему будет посложнее. Потому что стиль Каспарова всегда требовал большой отдачи энергии, которой у него, видимо, в таком объёме сейчас нет. Но на рапид и блиц энергии ему должно хватать. Я знаю, что он работает над шахматами", — цитирует Карпова «Р-Спорт».

Каспаров возобновит карьеру после 12-летнего перерыва
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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