Саган: Марк, поправляйся скорее! С нетерпением жду новых противостояний с тобой

Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe пожелал скорейшего выздоровления британцу Марку Кэвендишу (Dimension Data), который по его вине был вынужден досрочно завершить выступление на «Тур де Франс». На финишной прямой четвёртого этапа Петер стал виновником падения британца, толкнув его локтем в ограждение. За это Саган был дисквалифицирован до конца гонки.

«Марк, поправляйся скорее! Я предпочитаю такой финиш, как на первом фото, но независимо от исхода я с нетерпением жду новых противостояний с тобой», — написал Саган.

Сообщение доступно в «твиттере» Сагана.