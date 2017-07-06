Хакеры заявили, что IAAF скрыла подозрительные допинг-пробы 47 легкоатлетов

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, согласно которым организация скрыла подозрительные допинг-тесты как минимум 47 спортсменов, включая четырёхкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фару. По информации хакеров, Фара сдал допинг-пробу, которую сначала решили перепроверить, однако затем признали отрицательной.



В списке также значатся трёхкратный чемпион мира в беге на 1500 метров кениец Асбел Кипроп, победительница Лондонского марафона—2017 Мэри Кейтани, чемпион мира по спортивной ходьбе ирландец Роберт Хеффернан и олимпийский чемпион по спортивной ходьбе итальянец Алекс Шварцер.