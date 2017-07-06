Киттель выиграл шестой этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте

Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors победил на шестом этапе веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». Лидерство в общем зачёте сохранил британец Кристофер Фрум, выступающий за Sky.
Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Тур де Франс»
Шестой этап. Везуль – Труа, Франция. 216 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 5.05,34
2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время
3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
Общая классификация. После шестого этапа
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 23:44.33.
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.12
3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +0.14.