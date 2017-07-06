CAS отказал Сагану в срочном рассмотрении апелляции на дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляцию словацкого велогонщика Петера Сагана и немецкой команды Bora-Hansgrohe на его дисквалификацию с веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс», сообщает официальный сайт CAS. Таким образом, наказание чемпиону мира осталось в силе.

Саган был дисквалифицирован после четвёртого этапа веломногодневки, на финише которого он толкнул локтем британца Марка Кэвендиша. В результате Кэвендиш получил травмы рук и плеча и был вынужден досрочно завершить гонку.