В. Новосёлов — 2-й в прыжках с 3-метрового трамплина на этапе Гран-при в Италии

Россиянин Вячеслав Новосёлов занял второе место в прыжках с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Больцано, уступив только колумбийцу Себастьяну Моралесу. В женских прыжках с вышки первенствовала китаянка Чжан Нанцзю.
Прыжки в воду. Этап Гран-при. Больцано, Италия
Мужчины. Трёхметровый трамплин
1. Себастьян Моралес (Колумбия) — 446,35.
2. Вячеслав Новосёлов (Россия) — 437,85.
3. Джованни Точчи (Италия) — 384,85...
6. Евгения Новосёлова (Россия) — 304,50.
Женщины. Прыжки с вышки
1. Чжан Нанцзю (Китай) — 292,55.
2. Ингрид Оливейра (Бразилия) — 282,00.
3. Харука Еномото (Япония) — 273,75.