Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Лозанне. Мария выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Для спортсменки, выступавшей до замужества под фамилией Кучина, эта победа стала четвёртой на четырёх этапах престижной серии в текущем сезоне.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария

Женщины. Прыжки в высоту



1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,96 м.

2. Камила Лицвинко (Польша) — 1,93 м.

3. Софи Ског (Швеция) — 1,93 м.