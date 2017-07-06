Свидлер сыграл вничью с Яковенко, а Грищук — с Инаркиевым на турнире в Женеве

Россиянин Пётр Свидлер в первом туре третьего этапа Гран-при ФИДE по шахматам в Женеве сыграл вничью со своим соотечественником Дмитрием Яковенко. Российские гроссмейстеры Александр Грищук и Эрнесто Инаркиев также завершили свою партию вничью, а Ян Непомнящий взял 0,5 очка в противостоянии с венгром Рихардом Раппортом. Александр Рязанцев уступил индийцу Пенталу Харикришне.

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева, Швейцария

Первый тур

Пётр Свидлер (Россия) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5

Ян Непомняцщий (Россия) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1:0

Пентала Харикришна (Индия) — Александр Рязанцев (Россия) — 1:0

Павел Эльянов (Украина) — Хоу Ифань (Китай) — 1:0

Майкл Адамс (Англия) — Салем Салех (ОАЭ) — 1:0

Ли Чао (Китай) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5.