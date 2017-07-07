IAAF извинилась перед спортсменами за взлом хакерами их личных данных

Международная ассоциация легкоатлетических федераций выступила с заявлением относительно публикации хакерской группой Fancy Bears документов, содержащих личные и медицинские данные спортсменов. Напомним, что хакеры утверждают, что как минимум 47 легкоатлетов сдали подозрительные допинг-пробы, но IAAF скрыла эту информацию.



«IAAF приносит извинения спортсменам, которые были уверены в том, что их персональные данные находятся под надёжной защитой. Мы продолжим работу по защите от хакерских атак. Обращаем внимание, что недопустимо делать выводы на основании документов, вырванных из контекста, и не имея никаких доказательств вины спортсменов», — говорится в заявлении на официальном сайте IAAF.

Хакеры заявили, что IAAF скрыла подозрительные допинг-пробы 47 легкоатлетов