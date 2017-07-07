Гурьев стал аналитиком резервной женской сборной России по биатлону

Леонид Гурьев, уволенный с поста тренера женской команды Тюменской области по биатлону, будет работать аналитиком в резервной женской сборной России по биатлону. Увольнение Гурьева прокомментировал исполнительный директор федерации Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов.



«Такое решение было принято в связи с тем, что Леонид Гурьев будет работать аналитиком в резервной команде женской сборной России. В той команде есть наши представители», — цитирует Тоболова ТАСС.



На посту старшего тренера женской команды Тюменской области по биатлону Гурьева сменил Евгений Пылёв.