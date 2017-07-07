Федерация спорта слепых России дисквалифицировала 10 атлетов за допинг

Федерация спорта слепых России приняла решения о дисквалификации 10 спортсменов за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Восемь из этих атлетов отстранены на четыре года. Это Лариса Малышкина, Петр Александров, Виктор Рузин, Андрей Свистунов, Алексей Ларин, Ростислав Тихонов, Татьяна Кононова и Ирина Демасов.



Ещё двое — Виталий Майер и Сергей Галанин — отстранены на восемь лет.

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 мая 2015 года.