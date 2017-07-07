Шипулин: в винтовке «Калашников» есть мелкие недочёты. Думаю, концерн разберётся

Олимпийские чемпионы российские биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков опробовали новейшие винтовки «БИ-7-7», произведённые «Калашниковым», сообщает канал концерна в Youtube. Оружие представил трёхкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов, ныне являющийся директором по спортивным проектам концерна.

«Оружие хорошее. Понятно, что оно только выходит. Есть мелкие недочёты, но я думаю, что вы в концерне с этим быстро разберётесь. В принципе, мне очень понравилось», — сказал Шипулин.