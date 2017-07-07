Гулиев стал вторым белокожим атлетом, который выбежал из 10 секунд на 100 м

Турецкий бегун азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев стал вторым после француза Кристофа Лемэтра белокожим спринтером, которому удалось пробежать стометровку быстрее 10 секунд. На соревнованиях Athletics Turkcell Super League в Бурсе он преодолел дистанцию за 9,97 секунды, сообщает Daily Sabah.

Видео забега доступно в Youtube.

В 2010 году Лемэтр пробежал стометровку за 9,98 секунды. Кристоф — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион Франции.