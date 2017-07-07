Грищук победил Раппорта во 2-м туре третьего этапа Гран-при ФИДЕ

В Женеве (Швейцария) состоялся второй тур третьего этапа Гран-при ФИДЕ. Российский гроссмейстер Александр Грищук взял верх над венгром Рихардом Раппортом. Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Александр Рязанцев свели свои партии с соперниками вничью. Эрнесто Инаркиев уступил Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана, Дмитрий Яковенко потерпел поражение от Левона Ароняна из Армении.

2-й тур

Александр Грищук (Россия) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 1:0

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Эрнесто Инаркиев (Россия) – 1:0

Дмитрий Яковенко (Россия) – Левон Аронян (Армения) – 0:1

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Павел Эльянов (Украина) – 1:0

Салем Салех (ОАЭ) – Аниш Гири (Голландия) – 0:1

Пентала Харикришна (Индия) – Майкл Адамс (Англия) – 0,5:0,5

Ли Чао (Китай) – Петр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5

Ян Непомнящий (Россия) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5

Хоу Ифань (Китай) – Александр Рязанцев (Россия) – 0,5:0,5

Турнирное положение после двух туров

1. Раджабов – 2.

2-6. Грищук, Мамедьяров, Аронян, Харикришна, Адамс – по 1,5.

7-12. Гири, Свидлер, Непомнящий, Эльянов, Гельфанд, Ли Чао – по 1.

13-17. Инаркиев, Яковенко, Раппорт, Хоу Ифань, Рязанцев – по 0,5.

18. Салех – 0.