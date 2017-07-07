Тренер Ласицкене: наилучшей формы Мария должна достигнуть накануне ЧМ

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, показав лучший результат сезона в мире (2,06 м) и одержав 10-ю победу подряд. Наставник спортсменки Геннадий Габрилян уверен, что пик формы его подопечной должен прийтись на августовский чемпионат мира в Лондоне.

«Я доволен выступлением Маши, она прыгнула очень высоко. Побеждать на столь крупных турнирах приятно, однако для нас это не самоцель. Вся подготовка построена таким образом, чтобы своей наилучшей формы Мария достигла в августе накануне чемпионата мира. Только если это получится, нынешний сезон можно будет назвать успешным.

Мы стараемся не акцентировать внимания на том, сколько соревнований выиграла Маша. Побеждает – и хорошо, а вот создавать излишнего давления не надо», — приводит слова тренера спортсменки портал «Подмосковье сегодня».