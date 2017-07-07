Манагарова впервые вызвана в сборную России по гандболу

Гандболистка «Ростова-Дон» Юлия Манагарова, признанная лучшим правым крайним женской Суперлиги по итогам сезона-2016/17, впервые получила вызов в сборную России. У Манагаровой, которая ранее выступала за сборную Украины, 16 июня истек срок карантина, сообщает пресс-служба ФГР.

На летнем сборе в Сочи, который пройдёт с 14 по 27 июля, национальная команда во главе с Евгением Трефиловым будет готовиться к осенним квалификационным матчам чемпионата Европы и декабрьскому чемпионату мира.

Состав сборной России

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»)



Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Екатерина Левша, Карина Сисенова (обе — «Астраханочка»)

Правые полусредние: Наталия Даньшина, Валентина Вернигорова (обе — «Кубань»), Валерия Ганичева («Динамо-Синара»)

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Ярослава Фролова, Ксения Карпачева (обе — «Кубань»)

Левые полусредние: Полина Ведёхина («Динамо-Синара»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Алёна Ихнева («Астраханочка»)

Линейные: Екатерина Матлашова («Кубань»), Евгения Петрова («Астраханочка»)

Левые крайние: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь (обе – «Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»), Снежана Махнёва («Кубань»).