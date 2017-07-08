Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Макеева вышла замуж

7 июля линейная гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России Ксения Макеева вышла замуж. Избранника спортсменки зовут Пётр.

«Коллектив нашего клуба поздравляет Ксению и её мужа Петра с этим знаменательным событием! Пусть ваша семейная жизнь будет такой же яркой, весёлой, счастливой и полной положительных эмоций, как день вашей свадьбы. Мы желаем вам семейного уюта, тепла и радости», — говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.

Фото доступно в официальном «Твиттере» гандбольного клуба «Ростов-Дон».