Чехиркин выиграл турнир по греко-римской борьбе в Польше

В Варшаве (Польша) стартовал международный турнир по греко-римской борьбе памяти Владислава Пытлятинского. Главной интригой первого дня соревнований были российские противостояния в весовой категории до 75 кг, сообщает пресс-служба ФСБР. На стадии четвертьфинала Чингиз Лабазанов одолел Ильяса Магомадова (3:0), но в полуфинале уступил Александру Чехиркину (1:2), который в четвертьфинале выиграл у призера Олимпиады и неоднократного чемпиона Европы Томаша Лоринца (5:1). В поединке за бронзу Лабазанов уступил Лоинцу — 0:2. В финале Чехиркин был сильнее Казбека Килова из Беларуси — 3:1. Юрий Денисов выиграл бронзовую награду.

Серебро в весовой категории до 59 кг в активе у Сергея Емелина. Тяжеловесы Нохчо Лабазанов и Лом-али Акаев оступились в схватках против белоруса Георгия Чугашвили.

Греко-римская борьба. Международный турнир «Пытлясинский-2017». Варшава, Польша

До 59 кг

1. Шинобу Ота (Япония).

2. Сергей Емелин (Россия).

3. Каныбе Жолчунбеков (Кыргызстан) и Кеничиро Фумита (Япония).

До 75 кг

1. Александр Чехиркин (Россия).

2. Казбек Килов (Беларусь).

3. Томаш Лоринц (Венгрия) и Юрий Денисов (Россия).

До 130 кг

1. Леван Арабули (Грузия).

2. Мантас Кныштаустас (Литва).

3. Георгий Чугашвили (Беларусь) и Балинт Лам (Венгрия).