Чехиркин выиграл турнир по греко-римской борьбе в Польше

В Варшаве (Польша) стартовал международный турнир по греко-римской борьбе памяти Владислава Пытлятинского. Главной интригой первого дня соревнований были российские противостояния в весовой категории до 75 кг, сообщает пресс-служба ФСБР. На стадии четвертьфинала Чингиз Лабазанов одолел Ильяса Магомадова (3:0), но в полуфинале уступил Александру Чехиркину (1:2), который в четвертьфинале выиграл у призера Олимпиады и неоднократного чемпиона Европы Томаша Лоринца (5:1). В поединке за бронзу Лабазанов уступил Лоинцу — 0:2. В финале Чехиркин был сильнее Казбека Килова из Беларуси — 3:1. Юрий Денисов выиграл бронзовую награду.
Серебро в весовой категории до 59 кг в активе у Сергея Емелина. Тяжеловесы Нохчо Лабазанов и Лом-али Акаев оступились в схватках против белоруса Георгия Чугашвили.
Греко-римская борьба. Международный турнир «Пытлясинский-2017». Варшава, Польша
До 59 кг
1. Шинобу Ота (Япония).
2. Сергей Емелин (Россия).
3. Каныбе Жолчунбеков (Кыргызстан) и Кеничиро Фумита (Япония).
До 75 кг
1. Александр Чехиркин (Россия).
2. Казбек Килов (Беларусь).
3. Томаш Лоринц (Венгрия) и Юрий Денисов (Россия).
До 130 кг
1. Леван Арабули (Грузия).
2. Мантас Кныштаустас (Литва).
3. Георгий Чугашвили (Беларусь) и Балинт Лам (Венгрия).