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Чехиркин выиграл турнир по греко-римской борьбе в Польше

8 июля 2017, суббота. 00:48. Другие

В Варшаве (Польша) стартовал международный турнир по греко-римской борьбе памяти Владислава Пытлятинского. Главной интригой первого дня соревнований были российские противостояния в весовой категории до 75 кг, сообщает пресс-служба ФСБР. На стадии четвертьфинала Чингиз Лабазанов одолел Ильяса Магомадова (3:0), но в полуфинале уступил Александру Чехиркину (1:2), который в четвертьфинале выиграл у призера Олимпиады и неоднократного чемпиона Европы Томаша Лоринца (5:1). В поединке за бронзу Лабазанов уступил Лоинцу — 0:2. В финале Чехиркин был сильнее Казбека Килова из Беларуси — 3:1. Юрий Денисов выиграл бронзовую награду.

Серебро в весовой категории до 59 кг в активе у Сергея Емелина. Тяжеловесы Нохчо Лабазанов и Лом-али Акаев оступились в схватках против белоруса Георгия Чугашвили.

Греко-римская борьба. Международный турнир «Пытлясинский-2017». Варшава, Польша
До 59 кг

1. Шинобу Ота (Япония).
2. Сергей Емелин (Россия).
3. Каныбе Жолчунбеков (Кыргызстан) и Кеничиро Фумита (Япония).

До 75 кг

1. Александр Чехиркин (Россия).
2. Казбек Килов (Беларусь).
3. Томаш Лоринц (Венгрия) и Юрий Денисов (Россия).

До 130 кг

1. Леван Арабули (Грузия).
2. Мантас Кныштаустас (Литва).
3. Георгий Чугашвили (Беларусь) и Балинт Лам (Венгрия).

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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8 июля 2017, суббота
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