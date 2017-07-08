Президенту Федерации дзюдо России Анисимову вручен орден Александра Невского

В Екатерининском зале Кремлёвской резиденции Президента Российской Федерации состоялась церемония вручения государственных наград.

Президенту Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» Василию Анисимову был вручен орден Александра Невского – за высокий профессионализм, многолетнюю деятельность, богатейший накопленный опыт и большой личный вклад в развитие дзюдо и российского спорта, а также за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает пресс-служба ФДР.

Анисимов возглавляет Федерацию дзюдо России с 2010 года. На прошедших за это время Олимпиадах российские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей, став в один ряд с фаворитами в этом виде спорта – японцами и французами.