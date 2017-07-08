Кенийский марафонец встретил двух медведей во время пробежки

Кенийский марафонец Марубе Монинда был вынужден спасаться бегством от двух медведей во время тренировки в США.



«Это произошло в пять утра. Я совершал пробежку по лесу, и по пути мне встретились два медведя, которые переходили тропинку. Увидев меня, они остановились. Я тоже остановился. Мне срочно нужно было принимать решение. Можно было попробовать залезть на дерево или уплыть по реке. Только я не умею плавать. Поэтому решил развернуться и убежать – другого выбора не было. Мне повезло, что рядом был заброшенный дом. Благодаря этому и спасся. Я прибежал к дому и выбил хрупкую дверь. Они прибежали за мной к этому дому, видели меня, и я мог тоже видеть их из дома. Потом они ушли, а я поскорее убежал с этого места. Я много раз бегал здесь утром, но больше никогда этого не сделаю», — сказал Монинда в интервью Sun Journal.