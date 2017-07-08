Женские сборные России и США по борьбе проводят совместный сбор в Кисловодске

Женская сборная России по борьбе начала подготовку к чемпионату мира в Париже. Отметим, что одновременно с российской командой на сборе в Кисловодске занимается сборная США.



«Сборная США прибыла в Кисловодск 3 июля и сейчас мы уже начали активно работать. Наши тренеры по очереди с американскими коллегами проводят тренировки. На этом сборе мы не будем проводить как таковых матчевых встреч, но будет несколько сессий поединков, постороенных таким образом, чтобы все россиянки имели возможность побороться со всеми девушками из США.

Команда США приехала к нам на сбор хорошим составом. Совместные тренировки будут полезны и для нас и для них. В целом мы планируем развивать наше сотрудничество. Необходимо заключить договор межу Федерациями, чтобы мы могли регулярно обмениваться опытом. Затем выбрать удобные сроки, чтобы наша команда приезжала на сборы в США, а они к нам", — приводит слова главного тренера сборной России Юрия Шахмурадова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.