Ямайский спринтер Ливермор может быть дисквалифицирован на 4 года за допинг

Ямайский спринтер Джейсон Ливермор сдал положительный допинг-тест, сообщает Reuters. Проба, в которой обнаружили запрещённое вещество, была взята у 29-летнего бегуна во внесоревновательный период 16 декабря. Название вещества не сообщается. Слушания по делу Ливермора пройдут 11 сентября. Он отказался от вскрытия пробы Б, то есть формально признал вину. Ямайскому легкоатлету грозит дисквалификация сроком на 4 года.

Ливермор завоевал золото Игр Содружества – 2014 в эстафете 4х100 метров, в которой выступал вместе с Усэйном Болтом. Джейсон не вошёл в состав сборной Ямайки на чемпионат мира – 2017.