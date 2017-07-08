Женская сборная России по регби-7 вышла в плей-офф этапа Гран-при в Казани

Женская сборная России по регби-7 одержала три победы в рамках группового турнира второго этапа европейской серии Гран-при, который проходит в Казани. В группе А российские регбистки взяли верх над командами Нидерландов (48:0), Италии (55:0) и Уэльса (34:5).

Российские регбистки, которые являются трёхкратными победительницами соревнований (2013, 2014, 2016), вышли в плей-офф с первого места в группе.

Регби-7. Женщины. Европейская серия Гран-при. 2-й этап. Казань

Группа А

Россия – Нидерланды – 48:0 (27:0).

Россия – Италия – 55:0 (29:0).

Россия – Уэльс – 34:5 (17:5).