Кальмежан выиграл восьмой этап «Тур де Франс — 2017»

Французский гонщик команды Direct Energie Лилиан Кальмежан выиграл восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс — 2017». Горный маршрут протяжённостью 187,5 км из Доля в Ле Рус спортсмен преодолел за 4 часа 30 минут и 29 секунд. Для Кальмежана эта победа стала первой в карьере на «Тур де Франс».

В общем зачёте после восьми этапов лидерство сохраняет британец Кристофер Фрум из Sky.

Велошоссе. «Тур де Франс». 8-й этап. Доль – Ле Рус, 187,5 км

1. Лилиан Кальмежан (Франция, Direct Energie) — 4.30,29.

2. Роберт Гесинк (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) — отставание 0,37.

3. Гийом Мартин (Франция, Wanty-Groupe Gobert) — +0,50.

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 33.19,10.

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0,12.

3. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0,14.