В допинг-пробе бразильского пловца нашли клостебол

Трехкратный чемпион Панамериканских игр, бразильский пловец Энрике Родригес, участвовавший также в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, сдал положительный допинг-тест на клостебол, сообщает SwimSwam.

Положительной оказалась допинг-проба спортсмена, взятая в марте. При этом другие пробы, взятые как ранее, так и позднее, были отрицательными. Количество запрещенного вещества, обнаруженное в положительной допинг-пробе бразильца, также является минимальным (0,1 нанограмма с двух метаболитов). Такое количество допинга можно получить, например, при соприкосновении с человеком, помазавшим руки ранозаживляющим кремом.

Дело Родригеса направлено на рассмотрение в антидопинговую комиссию Международной федерации водных видов (FINA).