Раджабов лидирует на этапе Гран-при ФИДЕ в Женеве, Грищук отстаёт на пол-очка

Только две партии третьего тура третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Женеве (Швейцария), завершились победой одного из соперников. Россиянин Дмитрий Яковенко взял верх над венгром Рихардом Раппортом, а Ян Непомнящий проиграл украинцу Павлу Эльянову. В остальных семи встречах была зафиксирована ничья.
После трёх туров лидерство сохраняет Теймур Раджабов из Азербайджана. Россиянин Александр Грищук — среди гроссмейстеров, отстающих от лидера на пол-очка.
3-й тур
Павел Эльянов (Украина) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0
Рихард Раппорт (Венгрия) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0:1
Майкл Адамс (Англия) – Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5
Петр Свидлер (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5
Эрнесто Инаркиев (Россия) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,5
Александр Рязанцев (Россия) – Салем Салех (ОАЭ) – 0,5:0,5
Пентала Харикришна (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5
Левон Аронян (Армения) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5
Турнирное положение после трёх туров
1. Раджабов – 2,5.
2-7. Грищук, Мамедьяров, Аронян, Эльянов, Харикришна, Адамс – по 2.
8-12. Гири, Свидлер, Яковенко, Гельфанд, Ли Чао – по 1,5.
13-16. Инаркиев, Непомнящий, Хоу Ифань, Рязанцев – по 1.
17-18. Раппорт, Салех – по 0,5.