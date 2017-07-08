Раджабов лидирует на этапе Гран-при ФИДЕ в Женеве, Грищук отстаёт на пол-очка

Только две партии третьего тура третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Женеве (Швейцария), завершились победой одного из соперников. Россиянин Дмитрий Яковенко взял верх над венгром Рихардом Раппортом, а Ян Непомнящий проиграл украинцу Павлу Эльянову. В остальных семи встречах была зафиксирована ничья.

После трёх туров лидерство сохраняет Теймур Раджабов из Азербайджана. Россиянин Александр Грищук — среди гроссмейстеров, отстающих от лидера на пол-очка.

3-й тур

Павел Эльянов (Украина) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0

Рихард Раппорт (Венгрия) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0:1

Майкл Адамс (Англия) – Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5

Петр Свидлер (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5

Эрнесто Инаркиев (Россия) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,5

Александр Рязанцев (Россия) – Салем Салех (ОАЭ) – 0,5:0,5

Пентала Харикришна (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5

Турнирное положение после трёх туров

1. Раджабов – 2,5.

2-7. Грищук, Мамедьяров, Аронян, Эльянов, Харикришна, Адамс – по 2.

8-12. Гири, Свидлер, Яковенко, Гельфанд, Ли Чао – по 1,5.

13-16. Инаркиев, Непомнящий, Хоу Ифань, Рязанцев – по 1.

17-18. Раппорт, Салех – по 0,5.