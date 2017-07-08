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Борец-вольник Валиев выиграл международный турнир в Польше

8 июля 2017, суббота. 23:19. Другие

В Варшаве (Польша) продолжаются международные турниры по вольной и греко-римской борьбе.

В весовой категории до 86 кг победу одержал российский борец вольного стиля Владислав Валиев (до 86 кг). В категории до 125 кг Анзор Хизриев в финале уступил венгру Даниэлю Лигети — 1:6.

В турнире по греко-римской борьбе россиянин Александр Головин в финале весовой категории до 98 кг уступил норвежцу Феликсу Балдауфу. Также в активе российских борцов две бронзы, которые завоевали Абуязид Манцигов (до 71 кг) и Гаджимурад Джалалов (до 80 кг).

Вольная борьба. Мемориал Циолковского. Варшава, Польша
До 86 кг

1. Владислав Валиев (Россия).
2. Збигний Барановский (Польша).
3. Давит Хуцишвили (Грузия) и Азамат Даулетбеков (Казахстан).

До 125 кг

1. Даниэль Лигети (Венгрия).
2. Анзор Хизриев (Россия).
3. Инкар Ермукамбет (Казахстан) и Георгий Мешвелдишвили (Грузия).

Греко-римская борьба. Мемориал Пытлясинского
До 71 кг

1. Франк Стаблер (Германия).
2. Балинт Корпаши (Венгрия)
3. Абуязид Манцигов (Россия) и Шмаги Болквадзе (Грузия).

До 80 кг

1. Алекс Кессидис (Швеция).
2. Бурхан Акбудак (Турция).
3. Кус Емрах (Турция) и Гаджимурад Джалалов (Россия).

До 98 кг

1. Феликс Балдауф (Норвегия).
2. Александр Головин (Россия)
3. Сиарей Старадуб (Беларусь) и Петер Охлер (Германия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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8 июля 2017, суббота
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