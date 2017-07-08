Четверо россиян выступят на ЧМ U18 по лёгкой атлетике в Кении

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала предварительные списки участников юношеского чемпионата мира U18, который пройдёт с 12 по 16 июля в Найроби (Кения).

В заявочных списках четверо россиян, которые допущены для участия в этом турнире в качестве нейтральных спортсменов. Это ходоки Екатерина Горшенина, Эльвира Хасанова, Салават Илькаев и Сергей Кожевников. Девушки заявлены на дистанцию 5000 метров, на которой стартуют 26 спортсменок из 18 стран. Юношам предстоит преодолеть 10000 метров. Здесь в стартовом списке 32 спортсмена из 23 стран.

IAAF допустила на ЧМ U18 девять российских юниоров, но выступить решили только четверо. Остальные, как ранее сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи, отказались от участия из соображений безопасности.