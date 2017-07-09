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Михальцова: косы пришлось сделать чуть короче по просьбе главного судьи

9 июля 2017, воскресенье. 00:51. Другие

Регбистка сборной России Алёна Михальцова прокомментировала матчи россиянок в групповом турнире этапа чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд, который проходит в Казани.

«У нас стоит такая задача – натаскать как можно больше попыток не в ущерб себе. Мы не устаём, пасуем мяч друг другу и спокойно бегаем. Думаю, что это, наоборот, только поднимает настрой команды.

Я бы обратила внимание на команды Ирландии и Англии, у них более боевой состав на этом турнире, чем у сборной Франции. Поэтому, я думаю, что больше неприятностей в игре нам принесут именно эти команды, а не Франция.

Когда мы вышли на первую игру, то были удивлены количеством болельщиков на трибунах в Казани, нас это очень порадовало. Я считаю, что играть дома в психологическом плане намного лучше, потому что тебя поддерживают все родные и близкие. Во Франции злило то, что болели больше за француженок, поэтому нам очень хотелось их обыграть.

В России регби – это новый, молодой вид спорта. Благодаря нашим победам, дай Бог, мы отберёмся на следующую Олимпиаду – об этом виде спорта заговорят ещё больше, будет открываться больше регбийных школ, поэтому выбор игроков в сборную будет более широким.

На самом деле, я впервые играю с такими косами. Мне такая причёска абсолютно не мешает. Их даже пришлось сделать чуть короче по просьбе главного судьи. Такие инциденты случаются – бывало, что не меня, а других девочек хватали за хвосты. Это нормально, за это соперники получают жёлтые карты и удаляются. У меня бывали другие эпизоды: например, меня дважды кусали за руку», – приводит слова Михальцовой «Татар-информ».

Женская сборная России по регби-7 вышла в плей-офф этапа Гран-при в Казани
Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
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