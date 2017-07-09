Россиянки дважды попали на пьедестал этапа КМ по академической гребле

Российская женская распашная четвёрка без рулевого в составе Елены Орябинской, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Алевтины Савкиной заняла второе место на третьем этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне (Швейцария), уступив только австралийкам.

Россиянки Анастасия Янина и Анастасия Лебедева показали третий результат в заезде легковесных двоек. Первенствовала команда Новой Зеландии, а вторыми стали польки.

Таким образом, в активе российских гребцов четыре медали соревнований в Люцерне.