Россиянки пробились в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7

Женская сборная России по регби-7 одержала победу над сборной Ирландии со счётом 27:5 в полуфинале второго этапа европейской серии Гран-при, который проходит в Казани. В финале россиянки встретятся с победительницами второго полуфинала, в котором поспорят представительницы Франции и Англии. Ирландки сыграют в матче за третье место с проигравшей командой.



Регби-7. Женщины. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Казань, Россия

Полуфинал



Россия – Ирландия — 27:5.

В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Польши со счётом 15:0.