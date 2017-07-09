Глава НОК Южной Кореи: ОИ-2018 могут стать «Играми мира»

Президент Олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хон отметил, что если северокорейские спортсмены примут участие в Олимпийских играх – 2018, то они запомнятся болельщикам как «Игры мира».



«Обмен спортсменами и объединение команд — мы не можем решать такие вопросы самостоятельно. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы не знаем, сколько иностранцев посетит Пхёнчанг в следующем году. Но если Северная Корея присоединится к Олимпийским играм – 2018, то они могут стать «Играми мира» и в Южную Корею приедет много людей», — приводит слова Ли Yonhap.