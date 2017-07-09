Гонщик Sky Томас сошёл с «Тур де Франс» из-за падения на девятом этапе

Британский велогонщик Герейнт Томас, выступающий в составе Sky, вынужден был сняться с многодневной гонки Мирового тура «Тур де Франс» в результате падения, которое с ним приключилось на девятом этапе на спуске с Коль де ла Биш, сообщает пресс-служба Sky.



До этого момента Томас занимал в генеральной классификации турнира второе место. Восьмой этап гонки также закончился для Герейнта падением, которое, впрочем, не помешало ему принять участие в девятом этапе.



На восьмом этапе победу одержал француз Лилиан Кальмежан из Direct Energie.