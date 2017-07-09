Селезнёва выиграла упражнения с обручем и мячом на этапе Челлендж Кубка

Россиянка Екатерина Селезнёва одержала победы в упражнениях с обручем и мячом на этапе мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике в Берлине. Её соотечественница Юлия Бравикова дважды останавливалась в шаге от тройки лидеров. Групповые упражнения с пятью обручами также выиграли представительницы России.
Художественная гимнастика. Этап мирового Челлендж Кубка. Берлин, Германия
Обруч
1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 18,050.
2. Александра Аджурджукулезе (Италия) – 17,750.
3. Елена Дьяченко (Украина) – 17,150.
4. Юлия Бравикова (Россия) – 16,600.
Мяч
1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 17,450.
2. Сабина Аширбаева (Казахстан) – 16,850.
3. Катерина Галкина (Беларусь) – 16,450.
4. Юлия Бравикова (Россия) – 15,950.
Группы. Пять обручей
1. Россия – 18,700.
2. Украина – 18,500.
3. Белоруссия – 17,950.