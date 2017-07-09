Селезнёва выиграла упражнения с обручем и мячом на этапе Челлендж Кубка

Россиянка Екатерина Селезнёва одержала победы в упражнениях с обручем и мячом на этапе мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике в Берлине. Её соотечественница Юлия Бравикова дважды останавливалась в шаге от тройки лидеров. Групповые упражнения с пятью обручами также выиграли представительницы России.



Художественная гимнастика. Этап мирового Челлендж Кубка. Берлин, Германия

Обруч



1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 18,050.

2. Александра Аджурджукулезе (Италия) – 17,750.

3. Елена Дьяченко (Украина) – 17,150.

4. Юлия Бравикова (Россия) – 16,600.



Мяч



1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 17,450.

2. Сабина Аширбаева (Казахстан) – 16,850.

3. Катерина Галкина (Беларусь) – 16,450.

4. Юлия Бравикова (Россия) – 15,950.



Группы. Пять обручей



1. Россия – 18,700.

2. Украина – 18,500.

3. Белоруссия – 17,950.