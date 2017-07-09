Источник: «Джиро д’Италия»-2018 стартует в Иерусалиме

Велогонка Мирового тура «Джиро д’Италия» в 2018 году будет стартовать из Иерусалима, сообщает Cycling Weekly.



В этом случае гонка станет первой из Гран-тура, часть которой пройдёт за пределами Европы. При этом до сих пор «Джиро д’Италия» остаётся единственной из трёх крупнейших гонок «Мирового тура», которая никогда не покидала пределы страны, в которой проводилась изначально.



На первом этапе состоится индивидуальная гонка с раздельным стартом, а на втором этапе возможны два варианта: либо гонка продолжится в южном направлении, либо этап финиширует в Тель-Авиве.