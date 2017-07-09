Игроки женской сборной России по регби-7 станцевали в раздевалке перед финалом

Женская сборная России по регби-7 вышла в финал второго этапа европейской серии Гран-при, который проходит в Казани. В полуфинале россиянки обыграли сборную Ирландии со счётом 27:5. Вторым финалистом стала команда Англии, которая переиграла француженок — 26:15.

Официальный аккаунт Федерации регби России в «Твиттере» опубликовал эксклюзивное видео из раздевалки женской сборной России за несколько часов до финала. «Отдыхаем, настраиваемся», — с такой подписью вышло видео, на котором девушки танцуют под песню Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга — I Got Love.

Видео доступно в официальном «твиттере» Федерации регби России.