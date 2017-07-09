Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне. Для 11-й победы подряд Ласицкене оказалось достаточно преодолеть планку на высоте 2 метра. Второй стала американка Вашти Каннингем (1,97), третьей — шведка Эрика Кинси (1,94).

Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире (2,06), который она показала на предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (Швейцария).

Перед чемпионатом мира в Лондоне Ласицкене выступит на Кубке России (14-15 июля), в турнире в Падуе (16 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).