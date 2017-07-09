Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Шишкина вышла замуж

Двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016 годы), одиннадцатикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы в синхронном плавании Алла Шишкина 9 июля вышла замуж. Избранником спортсменки стал Виктор Куринной.

«Поздравляем с днём свадьбы Аллу Шишкину и Виктора Куринного! Счастья молодым и любви!» — поздравляет молодых пресс-служба Олимпийского комитета России.

Фото доступно в официальном «твиттере» Олимпийского комитета России.

Олимпийские медали Шишкина завоевала в составе сборной России в соревнованиях групп на Играх в Лондоне и в Рио-де-Жанейро.