Синцов завоевал бронзу в кросс-кантри на этапе КМ по маунтинбайку

Российский велогонщик Антон Синцов завоевал бронзовую медаль в олимпийской дисциплине кросс-кантри на четвёртом этапе Кубка мира по маунтинбайку, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Победу одержал олимпийский чемпион 2016 года швейцарец Нино Шуртер, вторым финишировал победитель Игр-2012 чех Ярослав Кулхавы.

Результат Синцова — лучший в истории российского мужского маунтинбайка на этапах Кубка мира.

Маунтинбайк. Кубок мира. Четвёртый этап. Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины. Кросс-кантри

1. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:29.48.

2. Ярослав Кулхавы (Чехия) – отставание 0.03.

3. Антон Синцов (Россия) — +0.15.