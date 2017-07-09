IAAF допустила к международным стартам Менькова и ещё 15 легкоатлетов РФ

IAAF разрешила выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом ещё 16 российским легкоатлетам. Среди них лидер европейского сезона чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, а также двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2012 и 2014), чемпион Европы в помещении 2015 года десятиборец Илья Шкуренёв.
Полный список допущенных спортсменов
Виктор Бутенко (метание диска)
Тимофей Чалый (400 м с барьерами)
Данил Данилов (молот)
Ольга Елисеева (ходьба, только на ЧЕ U20)
Алексей Фёдоров (тройной прыжок)
Ирина Гуменюк (тройной прыжок)
Ирина Гордеева (прыжок в высоту)
Вячеслав Колесниченко (спринт)
Александр Лесной (толкание ядра)
Константин Лядусов (толкание ядра)
Юлия Мальцева (метание диска)
Алена Мамина (спринт)
Александр Меньков (прыжки в длину)
Виктория Прокопенко (тройной прыжок)
Илья Шкуренёв (десятиборье)
Валентин Смирнов (средние дистанции).
Также к участию в чемпионате Европы U20 допущены спортсмены, ранее получавшие разрешение выступить в конкретных соревнованиях:
Оксана Гатауллина (шест)
Полина Миллер (спринт)
Яна Смердова (ходьба)