IAAF допустила к международным стартам Менькова и ещё 15 легкоатлетов РФ

IAAF разрешила выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом ещё 16 российским легкоатлетам. Среди них лидер европейского сезона чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, а также двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2012 и 2014), чемпион Европы в помещении 2015 года десятиборец Илья Шкуренёв.

Полный список допущенных спортсменов

Виктор Бутенко (метание диска)

Тимофей Чалый (400 м с барьерами)

Данил Данилов (молот)

Ольга Елисеева (ходьба, только на ЧЕ U20)

Алексей Фёдоров (тройной прыжок)

Ирина Гуменюк (тройной прыжок)

Ирина Гордеева (прыжок в высоту)

Вячеслав Колесниченко (спринт)

Александр Лесной (толкание ядра)

Константин Лядусов (толкание ядра)

Юлия Мальцева (метание диска)

Алена Мамина (спринт)

Александр Меньков (прыжки в длину)

Виктория Прокопенко (тройной прыжок)

Илья Шкуренёв (десятиборье)

Валентин Смирнов (средние дистанции).

Также к участию в чемпионате Европы U20 допущены спортсмены, ранее получавшие разрешение выступить в конкретных соревнованиях:

Оксана Гатауллина (шест)

Полина Миллер (спринт)

Яна Смердова (ходьба)