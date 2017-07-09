Лесной: мы русские, мы сильные, а нейтральный флаг — это всё политика

Чемпион летней Универсиады 2013 года в толкании ядра российский легкоатлет Александр Лесной прокомментировал решение IAAF разрешить 16 российским спортсменам выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Известию о допуске к международным стартам я очень рад, конечно. Столько времени нельзя было никуда выезжать, было обидно, потому что ни за что с нами так поступили!

Ещё немного не понимаю всего происходящего. Даже настроя на чемпионат мира не было, так как думал, что не допустят. Надо настраивать себя на новую волну, хотя будет трудно.

Что касается нейтрального флага, то, конечно, очень обидно. Опять же, ни за что с нами так поступают. Мы очень хотели бы представлять свою страну, свой флаг. Мы русские, мы сильные, а это всё политика», — сказал Лесной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Занфировым.