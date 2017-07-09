Шкуренёв: главное – выступать, соревноваться. Иначе совсем плохо будет

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2012 и 2014), чемпион Европы в помещении 2015 года десятиборец Илья Шкуренёв прокомментировал решение IAAF разрешить 16 российским спортсменам выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Непринципиально, что буду выступать под нейтральным флагом. Главное – выступать, соревноваться. Иначе совсем плохо будет… у нас же стартов немного в сезоне. В России один нормальный старт всего, остальные – так себе. Всего два старта в сезоне получается. А хочется ведь на хорошем уровне соревноваться», — сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.