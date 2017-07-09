Британцы получили отобранную у россиян медаль ОИ на этапе «Бриллиантовой лиги»

Спустя девять лет после Олимпиады 2008 года, которая проходила в Пекине, мужская сборная Великобритании по лёгкой атлетике получила бронзовые медали за третье место в эстафете 4х400 метров, сообщает АР.

В Пекине третьими финишировали россияне Максим Дылдин, Владислав Фролов, Антон Кокорин и Денис Алексеев. Но в сентябре 2016 года при перепроверке допинг-проб Игр 2008 и 2012 годов в тесте Алексеева было найдено запрещённое вещество, и олимпийскую бронзу передали британцам.

Майкл Бингхэм, Мартин Руни, Эндрю Стил и Роберт Тобин получили медали в торжественной обстановке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне. Награды бегунам вручил вице-президент МОК и глава ВАДА Крейг Риди.