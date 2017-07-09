ЦСКА и «Кристалл» вышли в лидеры чемпионата России по пляжному футболу

Московский ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России по пляжному футболу с минимальным преимуществом переиграл «Строгино» — 3:2. Победным для «армейцев» стал гол Сергея Степлиани. Действующий чемпион страны «Кристалл» без проблем обыграл аутсайдера соревнований ЭЛМОНТ со счётом 6:3. Хет-трик в составе питерской команды оформил Юрий Крашенинников, у проигравших дважды отличился Владимир Кузьмин.

Столичный «Локомотив» уверенно переиграл «Крылья Советов» со счётом 6:2. Три мяча в ворота самарцев отправил Борис Никоноров, дважды огорчил «Крылья» Николай Крышанов. Московский «Спартак» оказался сильнее саратовской «Дельты» со счётом 5:2. В составе красно-белых три мяча записал на свой счет Фёдор Земсков.

После девятого тура таблицу соревнований возглавляют ЦСКА и «Кристалл» (по 17 очков), 3-4-е места делят «Дельта» и «Локомотив» (по 15).

Пляжный футбол. Чемпионат России. Казань

Второй этап. 9-й тур

ЦСКА (Москва) — «Строгино» (Москва) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

ЭЛМОНТ (Королёв) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1).

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 2:6 (0:2, 1:4, 1:0).

«Дельта» (Саратов) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (0:3, 1:2, 1:0).