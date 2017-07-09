Комиксы про Астерикса и Обеликса изымают из продажи из-за пропаганды допинга

Издательство Egmont Ehapa Media снимает с продажи в Германии все комиксы про Астерикса и Обеликса, сообщает Der Postillon. По результатам расследования немецкого антидопингового агентства, которое провело анализ этих произведений, было выявлено, что они пропагандируют допинг. Таковым посчитали «волшебное зелье», которое дает друид главным героям для увеличения их силы перед совершением подвигов.

В антидопинговом ведомстве считают, что комиксы пропагандируют допинг, придающий силу без побочных эффектов, что опасно для воспитания молодых людей. В издательстве пока не знают, какой может стать новая, «чистая» от допинга, серия комиксов про Астерикса и Обеликса.