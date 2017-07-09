У велогонщика Порта диагностированы переломы таза и правой ключицы

Австралийский гонщик, капитан команды ВМС Ричи Порт в результате падения на спуске с вершины высшей категории Мон-дю-Ша в ходе девятого этапа «Тур де Франс – 2017» получил перелом правой ключицы, перелом правой тазовой кости и многочисленные ссадины правой стороны тела, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель велоспорта на Eurosport, испанский журналист Лаура Месегур.

Травмы не требуют хирургического вмешательства. На восстановление гонщику потребуется от 4 до 6 недель, которые он вынужден будет провести без велосипеда.