Меньков: будет громко сказано, но я надеюсь выиграть чемпионат мира

Лидер европейского сезона, чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков прокомментировал решение IAAF разрешить 16 российским спортсменам выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Узнал о допуске чуть ли не со слезами на глазах, меня начало трясти, голос до сих пор дрожит. Очень тяжело перестроиться именно эмоционально. Я счастлив, но сейчас надо включить холодную голову и включиться в процесс подготовки к чемпионату мира. Будет громко сказано, но я надеюсь выиграть», — сказал Меньков в программе «Все на матч».