Гогаев и Сурков выиграли международные турниры по борьбе в Польше

В Польше завершились международные турниры по спортивной борьбе. В заключительный день мемориала Циолковского по вольной борьбе россиянин Алан Гогаев в финале весовой категории до 65 кг взял верх над белорусом Георгием Колиевым. В весе до 70 кг Магомедхабиб Кадимагомедов уступил в финале призёру чемпионатов Европы Зураби Якобишвили из Грузии.

В финале весовой категории до 66 кг на мемориале Пытлясинского по греко-римской борьбе чемпион Европы 2017 года Артём Сурков одолел призёра первенства континента и финалиста Евроигр-2015 Сослана Даурова из Беларуси — 3:2. Олимпийский чемпион Давит Чакветадзе в финале веса до 85 кг уступил действующему чемпиону Европы венгру Виктору Лоринцу — 1:2.

Вольная борьба. Мемориал Циолковского. Варшава, Польша

До 65 кг

1. Алан Гогаев (Россия)

2. Георгий Колиев (Беларусь)

3. Ильяс Жумай и Меиржан Аширов (оба — Казахстан)

До 70 кг

1. Зураби Якобишвили (Грузия)

2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия)

3. Николай Куртев (Болгария) и Михаил Сава (Молдавия)

Греко-римская борьба. Мемориал Пытлясинского

До 66 кг

1. Артём Сурков (Россия)

2. Сослан Дауров (Беларусь)

3. Фредрик Беррехус (Дания) и Бернатек Матеуз (Польша)

До 85 кг

1. Виктор Лоринц (Венгрия)

2. Давит Чакветадзе (Россия)

3. Азамат Кустубаев (Казахстан) и Роберти Коблиашвили (Грузия)