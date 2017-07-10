Гогаев и Сурков выиграли международные турниры по борьбе в Польше

В Польше завершились международные турниры по спортивной борьбе. В заключительный день мемориала Циолковского по вольной борьбе россиянин Алан Гогаев в финале весовой категории до 65 кг взял верх над белорусом Георгием Колиевым. В весе до 70 кг Магомедхабиб Кадимагомедов уступил в финале призёру чемпионатов Европы Зураби Якобишвили из Грузии.
В финале весовой категории до 66 кг на мемориале Пытлясинского по греко-римской борьбе чемпион Европы 2017 года Артём Сурков одолел призёра первенства континента и финалиста Евроигр-2015 Сослана Даурова из Беларуси — 3:2. Олимпийский чемпион Давит Чакветадзе в финале веса до 85 кг уступил действующему чемпиону Европы венгру Виктору Лоринцу — 1:2.
Вольная борьба. Мемориал Циолковского. Варшава, Польша
До 65 кг
1. Алан Гогаев (Россия)
2. Георгий Колиев (Беларусь)
3. Ильяс Жумай и Меиржан Аширов (оба — Казахстан)
До 70 кг
1. Зураби Якобишвили (Грузия)
2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия)
3. Николай Куртев (Болгария) и Михаил Сава (Молдавия)
Греко-римская борьба. Мемориал Пытлясинского
До 66 кг
1. Артём Сурков (Россия)
2. Сослан Дауров (Беларусь)
3. Фредрик Беррехус (Дания) и Бернатек Матеуз (Польша)
До 85 кг
1. Виктор Лоринц (Венгрия)
2. Давит Чакветадзе (Россия)
3. Азамат Кустубаев (Казахстан) и Роберти Коблиашвили (Грузия)