Россиянки завоевали шесть медалей на Poland Open — 2017 по борьбе

7-9 июля в Варшаве прошёл традиционный международный турнир по женской борьбе Poland Open — 2017. В весовой категории до 48 кг чемпионка Европы 2013 года Валерия Чепсаракова в принципиальном полуфинале, который был повторением финала чемпионата России — 2017, взяла реванш у Дарьи Лексиной с минимальным преимуществом — 3:2. В финале Чепсаракова уступила китаянке Леи Чун. Лексина в поединке за третье место на туше выиграла у Наренгерель Ерденесух из Монголии, сообщает пресс-служба ФСБР

В категории до 53 кг финалистки чемпионата России Наталья Малышева и Стальвира Оршуш в полуфинале и финале соответственно уступили чемпионке Европы 2013 года Роксане Засине из Польши. У Оршуш — серебро, у Малышевой — бронза. Также серебро и бронзу в категории до 55 кг выиграли Нина Менкенова и Вероника Чумикова.

Женская борьба. Poland Open — 2017. Варшава, Польша

До 48 кг

1. Леи Чун (Китай)

2. Валерия Чепсаракова (Россия)

3. Дарья Лексина (Россия) и Анна Лукасяк (Польша)

До 53 кг

1. Роксана Засина (Польша)

2. Стальвира Оршуш (Россия)

3. Наталья Малышева (Россия) и Паула Козлов (Польша)

До 55 кг

1. Татьяна Кит (Украина)

2. Нина Менкенова (Россия)

3. Вероника Чумикова (Россия) и Сандра Паузевски (Германия)

До 58 кг

1. Хелен Марулис (США)

2. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)

3. Хельга Неймеш (Германия) и Нингнинг Ронг (Китай)…

9. Хадижат Муртузалиева (Россия)

До 60 кг

1. Жангтинг Жоу (Китай)

2. Шоовдор Баатаржан (Монголия)

3. Мими Христова (Болгария) и Айаулым Кассымова (Казахстан)…

5. Юлия Пронцевич (Россия)

До 63 кг

1. Орхон Пуревдорж (Монголия)

2. Ксю Руи (Китай).

3. Тайбе Юсейн (Болгария) и Юлия Ткач (Украина)

5. Анжела Фоменко (Россия)…

7. Инна Тражукова (Россия)

До 69 кг

1. Алин Фокен (Германия)

2. Мария Мамащук (Беларусь)

3. Алла Белинская (Украина) и Жао Ванг (Китай)…

7. Ксения Буракова (Россия)

До 75 кг

1. М. Палиха (Китай)

2. Василиса Марзалюк (Беларусь)

3. Гульмарал Еркенбаева (Казахстан) и Киан Жоу (Китай)…

5. Анжела Катаева (Россия)