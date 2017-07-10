Россиянки завоевали шесть медалей на Poland Open — 2017 по борьбе

7-9 июля в Варшаве прошёл традиционный международный турнир по женской борьбе Poland Open — 2017. В весовой категории до 48 кг чемпионка Европы 2013 года Валерия Чепсаракова в принципиальном полуфинале, который был повторением финала чемпионата России — 2017, взяла реванш у Дарьи Лексиной с минимальным преимуществом — 3:2. В финале Чепсаракова уступила китаянке Леи Чун. Лексина в поединке за третье место на туше выиграла у Наренгерель Ерденесух из Монголии, сообщает пресс-служба ФСБР
В категории до 53 кг финалистки чемпионата России Наталья Малышева и Стальвира Оршуш в полуфинале и финале соответственно уступили чемпионке Европы 2013 года Роксане Засине из Польши. У Оршуш — серебро, у Малышевой — бронза. Также серебро и бронзу в категории до 55 кг выиграли Нина Менкенова и Вероника Чумикова.
Женская борьба. Poland Open — 2017. Варшава, Польша
До 48 кг
1. Леи Чун (Китай)
2. Валерия Чепсаракова (Россия)
3. Дарья Лексина (Россия) и Анна Лукасяк (Польша)
До 53 кг
1. Роксана Засина (Польша)
2. Стальвира Оршуш (Россия)
3. Наталья Малышева (Россия) и Паула Козлов (Польша)
До 55 кг
1. Татьяна Кит (Украина)
2. Нина Менкенова (Россия)
3. Вероника Чумикова (Россия) и Сандра Паузевски (Германия)
До 58 кг
1. Хелен Марулис (США)
2. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)
3. Хельга Неймеш (Германия) и Нингнинг Ронг (Китай)…
9. Хадижат Муртузалиева (Россия)
До 60 кг
1. Жангтинг Жоу (Китай)
2. Шоовдор Баатаржан (Монголия)
3. Мими Христова (Болгария) и Айаулым Кассымова (Казахстан)…
5. Юлия Пронцевич (Россия)
До 63 кг
1. Орхон Пуревдорж (Монголия)
2. Ксю Руи (Китай).
3. Тайбе Юсейн (Болгария) и Юлия Ткач (Украина)
5. Анжела Фоменко (Россия)…
7. Инна Тражукова (Россия)
До 69 кг
1. Алин Фокен (Германия)
2. Мария Мамащук (Беларусь)
3. Алла Белинская (Украина) и Жао Ванг (Китай)…
7. Ксения Буракова (Россия)
До 75 кг
1. М. Палиха (Китай)
2. Василиса Марзалюк (Беларусь)
3. Гульмарал Еркенбаева (Казахстан) и Киан Жоу (Китай)…
5. Анжела Катаева (Россия)