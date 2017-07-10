МОК не будет выплачивать долги организаторов Игр-2016

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил организаторов Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро о том, что больше не будет финансировать погашение их долгов, сообщает Inside the Games.

Долги оргкомитета Игр-2016 перед поставщиками и третьими лицами составляют не менее $28 млн. При этом МОК заявил, что уже выделил около $1,5 млрд, закрыв все свои обязательства по финансированию успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Оргкомитет Игр не сможет прекратить свою деятельность в качестве юридического лица до тех пор, пока не будут сделаны все невыплаченные платежи и решены текущие судебные дела.